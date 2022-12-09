الصادق الغرياني: يا من تعملون في سلك القضاء عليكم أن تجمعوا كلمتكم وتنتفضوا ‏ضد الشرذمة الفاسدة.‏

– موقف الجمعية الليبية لأعضاء الهيئة القضائية من قرار ‏برلمان طبرق إنشاء المحكمة الدستورية يجب أن يكون موقف كل حر ‏وكل عضو في السلك القضائي.‏

‏- بيانهم مؤسس ومقنن وكيف أن كل عمل يصدر من البرلمان ‏مخالف للدستور والقوانين ويجب إلغائه.‏

‏- هذا يجب أن يكون هذا موقف كل نزيه وكل عضو في السلك القضائي ‏أيًا كان موقعة لأن ما يفعلونه اعتداء على شرف المهنة وعلى ‏القانون.‏

‏- لا يغرونكم بكلام مثل أن القضاء يتركز في بنغازي، لأنهم لو ‏هدموا القضاء في طرابلس سيهدمونه في بنغازي وسبها ولن ‏يستطيع أحد أن يتكلم.‏

‏- لقد غيروا حتى اسم المحكمة العليا التي يحبه الليبيين منذ استقلال ‏ليبيا.‏

‏- المخابرات المصرية قالت لهم حتى الاسم لا يجب أن نبقيه ونغيره ‏لهم، وحولوها إلى محكمة النقض.‏

‏- ما هي المصلحة من هذا الاسم، إلا مجرد تسميتها كما يسميها ‏المصريون.‏

‏- عندما سنوا هذه القوانين المخالفة قالوا إنها جاءت بأغلبية، وهذه ‏الأغلبية يمكن أن تكون عقيلة رقم واحد وعقيلة رقم ‏اثنين وثلاثة.‏

‏- حتى مع هذا الفساد وعدم الاعتراف بهم وعدم اعتدادهم بلوائحهم ‏الفاسدة، باتوا يسخرون من الناس بحديثهم عن الأغلبية.

هل الأغلبية هي 3 أو ‏‏4 أو 5 أم أن عقيلة هو من يتحدث، وباقي الأعضاء صامتون ‏ويتحملون المسؤولية كاملة عما يحدث.‏ #ليبيا_برس (لقاء تلفزيوني)

2022-12-09 12:00:38

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