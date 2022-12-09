الصادق الغرياني: يا من تعملون في سلك القضاء عليكم أن تجمعوا كلمتكم وتنتفضوا ضد الشرذمة الفاسدة.
– موقف الجمعية الليبية لأعضاء الهيئة القضائية من قرار برلمان طبرق إنشاء المحكمة الدستورية يجب أن يكون موقف كل حر وكل عضو في السلك القضائي.
- بيانهم مؤسس ومقنن وكيف أن كل عمل يصدر من البرلمان مخالف للدستور والقوانين ويجب إلغائه.
- هذا يجب أن يكون هذا موقف كل نزيه وكل عضو في السلك القضائي أيًا كان موقعة لأن ما يفعلونه اعتداء على شرف المهنة وعلى القانون.
- لا يغرونكم بكلام مثل أن القضاء يتركز في بنغازي، لأنهم لو هدموا القضاء في طرابلس سيهدمونه في بنغازي وسبها ولن يستطيع أحد أن يتكلم.
- لقد غيروا حتى اسم المحكمة العليا التي يحبه الليبيين منذ استقلال ليبيا.
- المخابرات المصرية قالت لهم حتى الاسم لا يجب أن نبقيه ونغيره لهم، وحولوها إلى محكمة النقض.
- ما هي المصلحة من هذا الاسم، إلا مجرد تسميتها كما يسميها المصريون.
- عندما سنوا هذه القوانين المخالفة قالوا إنها جاءت بأغلبية، وهذه الأغلبية يمكن أن تكون عقيلة رقم واحد وعقيلة رقم اثنين وثلاثة.
- حتى مع هذا الفساد وعدم الاعتراف بهم وعدم اعتدادهم بلوائحهم الفاسدة، باتوا يسخرون من الناس بحديثهم عن الأغلبية.
هل الأغلبية هي 3 أو 4 أو 5 أم أن عقيلة هو من يتحدث، وباقي الأعضاء صامتون ويتحملون المسؤولية كاملة عما يحدث. #ليبيا_برس (لقاء تلفزيوني)
2022-12-09 12:00:38
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