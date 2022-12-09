العربي الجديد:
– القطاع الصحي في ليبيا إلى مزيد من الانهيار
– الإعلان عن وفاة تسعة أطفال بسبب لدغات العقارب في “ربيانة”، أعاد أزمة انهيار القطاع الصحي في البلاد إلى الواجهة مجدداً.
– المجلس البلدي في ربيانة عزا أسباب الوفاة إلى عدم توفر أطباء داخل مستشفى المنطقة، وإغلاق المستشفى منذ أكثر من عام .
– مرضى المنطقة يضطرون إلى قطع مسافة 130 كيلومتراً للوصول إلى مستشفى مدينة الكفرة ، على الرغم من نقص الوقود والطرقات المتهالكة.
– توفر الأدوية لا يغني عن توفير الكوادر الصحية ودعم المراكز الصحية.
– المنطقة لا تضم عيادات خاصة،وهناك صيدلية وحيدة يقتصر عملها على توفير الإنسولين وأدوية أخرى وإسعافات أولية.
– أهالي المنطقة نظموا وقفات احتجاجية منذ 9 أشهر.
– المؤسسات الصحية الحكومية تعاني ضعف كبير في الدعم الحكومي، سواء لناحية إمدادها بالتجهيزات اللازمة أو صيانة الموجود فيها، فضلاً عن النقص الحاد في الكوادر الطبية
#ليبيا_24
2022-12-09 12:00:03
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