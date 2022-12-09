العربي الجديد:

– القطاع الصحي في ليبيا إلى مزيد من الانهيار

– الإعلان عن وفاة تسعة أطفال بسبب لدغات العقارب في “ربيانة”، أعاد أزمة انهيار القطاع الصحي في البلاد إلى الواجهة مجدداً.

– المجلس البلدي في ربيانة عزا أسباب الوفاة إلى عدم توفر أطباء داخل مستشفى المنطقة، وإغلاق المستشفى منذ أكثر من عام .

– مرضى المنطقة يضطرون إلى قطع مسافة 130 كيلومتراً للوصول إلى مستشفى مدينة الكفرة ، على الرغم من نقص الوقود والطرقات المتهالكة.

– توفر الأدوية لا يغني عن توفير الكوادر الصحية ودعم المراكز الصحية.

– المنطقة لا تضم عيادات خاصة،وهناك صيدلية وحيدة يقتصر عملها على توفير الإنسولين وأدوية أخرى وإسعافات أولية.

– أهالي المنطقة نظموا وقفات احتجاجية منذ 9 أشهر.

– المؤسسات الصحية الحكومية تعاني ضعف كبير في الدعم الحكومي، سواء لناحية إمدادها بالتجهيزات اللازمة أو صيانة الموجود فيها، فضلاً عن النقص الحاد في الكوادر الطبية

#ليبيا_24

2022-12-09 12:00:03

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