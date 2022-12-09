استنكر عضو مجلس النواب مصباح دومة، تعليق مجلس الدولة التواصل مع مجلس النواب إثر صدور قانون المحكمة الدستورية. وقال دومة في تغريدة عبر تويتر، إن “الاعتراض على القوانين يتم وفق أطر قانونية وليس بعرقلة المسار السياسي”.

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