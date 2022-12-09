ناقش رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان يوسف العقوري، مع وزير الخارجية بحكومة ب

ناقش رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان يوسف العقوري، مع وزير الخارجية بحكومة باشاغا حافظ قدور، خطة عمل وزارة الخارجية للفترة القادمة. وأكد الجانبان على ضرورة إعادة هيكلة العمل الخارجي وذلك بتقليص حوالي 40%‎ من السفارات والبعثات والقنصليات الدبلوماسية بالخارج.

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