صور | جهاز الإمداد الطبي يستلم شحنة من لقاح الحصبة ” MMR ” لتوزيعها على فروع ال

صور | جهاز الإمداد الطبي يستلم شحنة من لقاح الحصبة ” MMR ” لتوزيعها على فروع الجهاز بعد إعلان النتائج المخبرية من قبل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية. #ليبيا #المرصد (المكتب الاعلامي)