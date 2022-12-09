صور | جهاز الإمداد الطبي يستلم شحنة من لقاح الحصبة ” MMR ” لتوزيعها على فروع ال

صور | جهاز الإمداد الطبي يستلم شحنة من لقاح الحصبة ” MMR ” لتوزيعها على فروع الجهاز بعد إعلان النتائج المخبرية من قبل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية. #ليبيا #المرصد (المكتب الاعلامي)
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