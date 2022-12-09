موقع ميديا بارت الفرنسي: الشرطة الفرنسية ألقت القبض على الدبلوماسي الليبي، حمادي معتوق في #باريس، بسبب إدانته في قضية تمويل #ليبيا لحملة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي عام 2007.

ــ الشرطة الفرنسية وجهت اتهامًا للدبلوماسي الليبي بـ”إفساد القضاء”.

ــ أمر إلقاء القبض على معتوق، جاء بناءً على أمر قاضي التحقيق في قضية تمويل حملة ساركوزي.

ــ معتوق اعترف في التحقيقات بعمله كوسيط في تمويل ليبيا لحملة ساركوزي.

ــ معتوق مُتهم أيضًا بعمله كوسيط لتقديم رشوة إلى قضاة في #لبنان، لإطلاق سراح هانيبال القذافي، في مقابل أن يدلي الدبلوماسي الليبي بشهادة يتم من خلالها تبرئة ساركوزي.

ــ معتوق كان يعمل مسؤولاً عن الجرحى الليبيين في السفارة الليبية بباريس عام 2013. #ليبيا_برس

2022-12-09 14:00:33

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