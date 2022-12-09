الصادق الغرياني: المجتمع الدولي يتغاضى عما يفعله عقيلة والأمم المتحدة تسمع وتغض الطرف لأنها ترضى به

– مجلسا النواب والدولة أصبحوا لا يراعون مشاعر الناس ويسخرون منهم.

ــ لا أدري من هم الأغلبية التي يتحدثون عنها في برلمان #طبرق، هل هي أغلبية عقيلة نفسه، وباقي الأعضاء صامتون.

ــ آخر تقرير من مصرف #ليبيا يكشف أن عقيلة صالح سحب حتى الآن أكثر من 700 مليون، هذه المبالغ يُنفقها على الرشاوي والمرتزقة وهذا فساد.

ــ الأمم المتحدة لا تلتفت أبدًا إلى الأصوات الصالحة وأصوات الشعب الليبي، بل لا تصغى إلا للفاسدين.

ــ المجتمع الدولي يريد أن تظل ليبيا قابعة في الاستبداد والقمع والسجون، ولن يسمح بقيام الدولة في ليبيا. #ليبيا_برس

2022-12-09 15:01:04

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