أستاذ الاقتصاد في جامعة قاريونس علي الفايدي:

– عودة الشركات النفطية الأجنبية في ليبيا لن تكون سريعة، وقد تنتظر حتى تأتي حكومة ليبية متفق على شرعيتها بعد الانتخابات المقبلة حتى تحصل على عقود موثوقة بالنظر إلى عدم اعتراف جهات ليبية كثيرة بحكومة الدبيبة، مثل مجلسي النواب والدولة.

– الظروف السياسية ستكون العائق الوحيد أمام عودة هذه الشركات إلى ليبيا، أما الجدوى الاقتصادية فهي متوافرة لإغراء هذه الشركات للتنقيب في مواقع جديدة.

– الشركات تحتاج إلى بيئة من أسعار النفط المرتفعة لتكون مثل هذه المشاريع ذات جدوى بسبب زيادة أخطارها وتدني ربحيتها، مقارنة بالمشاريع المتوافرة للشركات الوطنية، وهذا الشرط متوافر مع ارتفاع أسعار النفط وتوقعات بمعدلات طلب مرتفعة للطاقة خلال السنوات المقبلة.

#ليبيا_24

2022-12-09 16:00:04

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