المنفي يطلب الدعم العربي والصيني لمبادرة الرئاسي خلال قمة #الرياض لإنهاء الأزمة الليبية.

المنفي: نأمل عودة الشركات الصينية للعمل في المشاريع التي انطلقت في 2010 وتوقفت بسبب حالة عدم الاستقرار.

– يجب أن تلعب #الصين دورًا يناسب ثقلها الدولي من أجل استقرار #ليبيا وضمان استقلالها.

– نأمل أن تنجح جهودنا في المصالحة لإنهاء المراحل الانتقالية وإجراء انتخابات رئاسية ونيابية يقبل بنتائجها الجميع.

– نتوقع دعم جهود الرئاسي من قبل الأشقاء العرب والصين لتحقيق هذا الهدف في أقرب أجل ممكن. #ليبيا_برس

2022-12-09 19:19:27

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