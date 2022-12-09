ذكرت وزارة الداخلية، بجكومة الدبيبة، بأنها أحبطت عملية تهريب مهاجرين غير شرعيين، عبر البحر المتوسط، قبيل انطلاقهم من ساحل مدينة صبراتة، ليلاً باتجاه السواحل الأوروبية، وأضافت الداخلية على حسابها الرسمي، بأن عناصرها تعرضوا لإطلاق نار كثيف من الأشخاص الموجودين بالموقع، فتم التعامل مع مصدر إطلاق النار ولاذ التشكيل العصابي بالفرار.

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