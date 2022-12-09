صور | وقفة احتجاجية لمجموعة ” تيار دار الافتاء ” بميدان الشهداء #طرابلس ضد المست

صور | وقفة احتجاجية لمجموعة ” تيار دار الافتاء ” بميدان الشهداء #طرابلس ضد المستشار صالح والمشري. #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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