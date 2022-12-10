عضو مجلس النواب خليفة الدغاري يُطالب بتشكيل مجلس عسكري موحد في ليبيا تحت قيادة ع

عضو مجلس النواب خليفة الدغاري يُطالب بتشكيل مجلس عسكري موحد في ليبيا تحت قيادة عليا مؤقتة

الدغاري: الوصول إلى مرحلة الاستقرار الدائم وقيام الدولة لن يتأتى في ظل عدم التوافق على القاعدة الدستورية.

– يجب توحيد السلطة التنفيذية، وتوحيد المؤسسة العسكرية من خلال قيادة عسكرية أو مجلس عسكري موحد.

– المجلس العسكري الموحد يجب أن توكل إليه كافة الاختصاصات الخاصة بتوحيد هذه المؤسسة حسب القوانين النافذة.

– المجلس العسكري الموحد يجب أن يوكل إليه تنفيذ الترتيبات العسكرية والأمنية التي لا يمكن تحقيقها في ظل انقسام هذه المؤسسة وتحت قيادة عليا مؤقتة لحين انتخاب رئيس الدولة.

– لهذه الخطوة أولوية للمضي قدما نحو تحقيق الاستقرار في #ليبيا. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2022-12-10 00:02:45

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