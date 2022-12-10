مدير مستشفى الكفرة إسماعيل العيضة:

– المدينة تمر بموجة مرض حاد يصيب الأطفال.

– المستشفى استقبل نحو 80 مريضاً يتلقى 30 منهم العلاج حالياً، وهم يعانون من أعراض مختلفة، مثل التقيؤ وضيق التنفس وارتفاع الحرارة، والتحاليل ما زالت مستمرة لمحاولة معرفة أسباب المرض.

– ندعو لـ دعم مستشفى الكفرة لتخطي مشاكل معاناته من نقص كبير في عدد الأطباء والعناصر المساعدة.

– الحالات التي وصلت إلى مستشفى الكفرة مصابة بفيروس الجهاز التنفسي المخلوي،والمستشفى خال تماماً من أي لقاحات للمرض.

#ليبيا_24

2022-12-10 09:00:03

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