المحلل السياسي، محمد قشوط: – إلى جانب إختلال الموازين التي شهدناها في كأس العال

المحلل السياسي، محمد قشوط:

– إلى جانب إختلال الموازين التي شهدناها في كأس العالم على المستوى هناك إختلال للميزان السياسي هو الأخر في معادلة القطب الواحد الذي بدأ يزول ويصعد مقابله نجم الأقطاب المتعددة التي بدأت ترسم في خارطة العالم الجديدة ، .

– القمة العربية – الصينية التي إستضافتها السعودية ماكانت لتحدث بهذه الحفاوة التي أستقبل فيها الرئيس الصيني قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا !

– لو تراجعون طريقة إستقبال بايدن في المملكة بإستقبال الرئيس الصيني سيدرك الجميع قيمة الرسالة التي مازال الأمريكان يكابرون على الإعتراف بها وهى أن زمن الهيمنة إنتهى .

#ليبيا_24

2022-12-10 10:00:02

1670666402