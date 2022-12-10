صور | شركة الأشغال العامة #مصراتة ترسل آليات و معدات إلى #تاجوراء للبدء في إنشاء ” تحويرة ” بالإشارة الضوئية البيفي للتقليل من الازدحام المروري. #ليبيا #المرصد (مديرية أمن تاجوراء)
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ليبيا مباشر
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