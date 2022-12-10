رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، يبحث مع وزير الخارجية بحكو

رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، يبحث مع وزير الخارجية بحكومة فتحي باشاغا الموازية، حافظ قدور، تقليص السفارات والقنصليات الدبلوماسية في الخارج، وفق بيان للمكتب الإعلامي لمجلس النواب.

البيان: العقوري وقدور أكدا ضرورة تقليص 40%‎ من السفارات والبعثات والقنصليات الدبلوماسية بالخارج، ودمج بعضها، لوقف الهدر في المال العام.

ــ العقوري وقدور ناقشا دور وزارة الخارجية الراهن على الساحة الدولية، وخطة عمل وزارة الخارجية للفترة القادمة، وتحركاتها لتعزيز الشرعية الدولية للحكومة. #ليبيا_برس

2022-12-10 11:15:48

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