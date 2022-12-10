دعت السفارة البريطانية لدى ليبيا في تغريدة عبر تويتر، بمناسبة اليوم العالمي لمكا

دعت السفارة البريطانية لدى ليبيا في تغريدة عبر تويتر، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد؛ إلى إحراز تقدم ذي مغزى في مكافحة الفساد لضمان استفادة جميع الليبيين من ثروة ليبيا، مؤكدة أن الشفافية والمساءلة، عاملان أساسيان للحكم الرشيد.

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