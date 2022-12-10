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دعت السفارة البريطانية لدى ليبيا في تغريدة عبر تويتر، بمناسبة اليوم العالمي لمكا

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

دعت السفارة البريطانية لدى ليبيا في تغريدة عبر تويتر، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد؛ إلى إحراز تقدم ذي مغزى في مكافحة الفساد لضمان استفادة جميع الليبيين من ثروة ليبيا، مؤكدة أن الشفافية والمساءلة، عاملان أساسيان للحكم الرشيد.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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