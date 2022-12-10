رئيس النقابة العامة لأطباء ليبيا محمد الغوج: – كل القرارت التي اتخذتها حكومة ا

رئيس النقابة العامة لأطباء ليبيا محمد الغوج:

– كل القرارت التي اتخذتها حكومة الوحدة من بداية توليها لمهامها منذ سنتين اتجاه الأطباء جميعها ضدهم.

– الاتفاق مع الحكومة على تفعيل قرار 885 لزيادة المرتبات، ومن ثم تغير القرار إلى المرتب الموحد، لنتفاجأ بتصنيف وزارة المالية للاطباء على حسب العقود 418 بحيث لا تزيد درجاتنا حتى نسلم لهم رسالة المجاستير أو دكتوراة لترتفع الدرجة إلى 13 أو غيرها.

– مجموعة كبيرة من الأطباء نزلت قيمة مرتباتهم إلى أقل من نصفه، وفي المقابل العناصر الإدارية بالمستشفيات بنفس تاريخ تعيين الأطباء يتقاضوا أكثر من الطبيب.

-أرسلنا عدة مراسلات إلى كل من مجلس الوزارء ووزارة المالية ووزارة الصحة، ولم يتم الرد علينا.

– غالبية الأطباء في ليبيا بمستشفى العيون ومستشفى مصراتة ومستشفى الزاوية قدموا استقالاتهم، والبعض الآخر هددوا بالاستقالة والتقاعد بسبب منهجة الحكومة التي كانت ضدنا في أغلب المواضيع.

#ليبيا_24

2022-12-10 13:30:01

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