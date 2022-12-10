في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. الاتحاد الأوروبي: حريصون على مشاركة الجهات المع

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. الاتحاد الأوروبي: حريصون على مشاركة الجهات المعنية في تهيئة بيئة ملائمة للانتخابات في #ليبيا.

ــ مُلتزمون بدعم ليبيا في تحقيق الاستقرار وترسيخ السلام، وعلى الليبيين مواصلة السير للانتقال من الصراع إلى المصالحة الوطنية.

ــ انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي تزيد من صعوبة عملية التعافي في ليبيا.

ــ معالجة الإفلات من العقاب ومنع الانتهاكات، وضمان حقوق السكان المدنيين في الحماية من العنف المسلح، خطوات حاسمة في الطريق لبناء السلام.

ــ مُستعدون لدعم المبادرات التي تعزز مشاركة المرأة الليبية في المحافل السياسية ومجالات صنع القرار.

ــ يُمكن للسلطات الليبية الاعتماد على الاتحاد الأوروبي في تطبيق مواثيق حقوق الإنسان الدولية والمحلية. #ليبيا_برس (بيان)

2022-12-10 14:01:34

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