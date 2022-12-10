قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية “نيد برايس” في تصريحات نقلتها قناة (ليبيا ال

قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية “نيد برايس” في تصريحات نقلتها قناة (ليبيا الأحرار)، إن على البرلمان والمجلس الأعلى للدولة أن يلعبا دورا تجاه الانتخابات، معتبرا أن الأمر ليس متروكا لحكومة الدبيبة وحدها، لافتا إلى أن واشنطن تدعم جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا “عبد الله باتيلي” لتشجيع الأطراف الليبية على العمل بحسن نية من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن إطار دستوري وجدول زمني محدد للانتخابات.

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