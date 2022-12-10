الخارجية الأمريكية: على الليبيبن البحث عن حلول ومعايير لإجراء الانتخابات.

ــ لا يوجد أي حل عسكري في #ليبيا أو انفصال للدولة، وليس هناك حل سوى الانتخابات.

ــ 80% من الليبيين يرغبون في الانتخابات، والمجتمع الدولي يُدرك أنه ما من حكومة منتخبة من الليبيين.

ــ إعادة فتح سفارتنا في #طرابلس، مرتبط بإجراء الانتخابات وتشكيل الحكومة ومؤسسات الدولة.

ــ من حق الشعب الليبي اختيار الحكومة التي ستقوم بأي اتفاقيات دولية، للتأكد من أنها تصب في مصلحتهم.

ــ ليست أمريكا من تقول إن الاتفاقيات التي تتم الآن غير شرعية، فالليبيون يجب أن يقولوا ذلك.

ــ لا يمكن لنا التحدث حول شرعية الاتفاقيات، ولكن يمكن القول إنها اتفاقيات ليست في صالح الشعب الليبي. #ليبيا_برس (تصريحات تليفزيونية)

2022-12-10 14:49:59

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