رئيس نقابة الأطباء في ليبيا، محمد الغوج: – وفاة المرضى في ظل الوضع الحالي شيء م

رئيس نقابة الأطباء في ليبيا، محمد الغوج:

– وفاة المرضى في ظل الوضع الحالي شيء متوقع، بسبب نقص الإمكانيات من جهة، وعدم توزيعها بشكل صحيح، من جهة ثانية.

– أغلب المستشفيات في ليبيا تعاني من نقص في الإمكانيات والطواقم الطبية، خاصة في المناطق النائية البعيدة عن الساحل.

– تحسن قطاع الصحة في ليبيا مرتبط بتحسن الأوضاع السياسية العامة في البلاد.

– يجب أن تكون هناك حكومة موحدة قوية في كل التراب الليبي، تهتم بالكادر الطبي، وتوفر البيئة الملائمة لممارسة مهنة الطب، وإعطاء الأطباء حقوقهم كامله وزيادة مرتباتهم، إضافة إلى توفير الإمكانيات للمرافق الصحية.

– النقص في الكوادر الطبية يرجع إلى عدم اهتمام الحكومات المتعاقبة بالعنصر الطبي وهو ما ساهم في هجرة الكفاءات.

– تحسن قطاع الصحة في ليبيا مرتبط بتحسن الأوضاع السياسية العامة في البلاد.

#ليبيا_24

2022-12-10 18:00:04

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