نورلاند: نعتبر الدبيبة رئيسًا مؤقتًا للحكومة وليبيا ليست بحاجة إلى حكومة مؤقتة أ

نورلاند: نعتبر الدبيبة رئيسًا مؤقتًا للحكومة وليبيا ليست بحاجة إلى حكومة مؤقتة أخرى.

– مقتل 32 شخصًا في #طرابلس في أغسطس الماضي جرس إنذار لجميع الأطراف المعنية.

– العنف يمكن أن يتصاعد في #ليبيا في أي وقت إلى أن يتم إحراز تقدم نحو حل طويل الأمد.

– لن يتم إحراز تقدم في مثل الوضع المميت ومن المهم أن يلتزم الجميع بحل سياسي.

– الضغط الذي مارسته #الأمم_المتحدة و #الولايات_المتحدة لإجراء انتخابات العام الماضي لم يكن خطأ.

– المجتمع الدولي بأسره وكذلك جميع القوى السياسية الليبية والليبيين أنفسهم طالبوا بهذه الانتخابات.

– جميع القادة الليبيين يجب أن يلتزموا بقبول نتائج الانتخابات حتى لو لم يفوزوا.

– لكل شخص مصلحة في حدوث هذه الانتخابات التي كان إلغاؤها خيبة الأمل هائلة.

– الدبيبة يركز الآن بشكل أكبر على إجراء الانتخابات.

– الجميع يريد رؤية خطوات أكبر لكن هذا لا يعتمد على حكومة الدبيبة فقط فمجلسي النواب والدولة والجهات الفاعلة الأخرى لها دور أيضًا.

– أوضحنا لجميع الأطراف أنه يجب على ليبيا إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

– على الاتحاد الأفريقي أن يلعب دورًا مهمًا في حل الأزمة من خلال دعم باثيلي وغالبًا ما يتم الاستهانة بهذا الدور.

– القادة الأفارقة لديهم فهم كبير للوضع الليبي ولديهم مصلحة في رؤية تهدئة الصراع الإقليمي.

– الاتحاد الأفريقي يعمل بنشاط مع الرئاسي في ملتقى للمصالحة يمكن أن يجمع بين الأطراف المتصارعة وتعرض الولايات المتحدة دعم هذا الملتقى.

– زادت عائدات النفط اليومية في ليبيا بشكل كبير وتحظى إدارة هذه الأموال بأهمية قصوى.

– على جميع الأطراف الاتفاق على آلية لصرف هذه الأموال ومتابعتها لمنع تحويلها إلى مصالح حزبية أو ميليشيات.

– إعلان حكومة الوحدة رفع القوة القاهرة عن أنشطة التنقيب عن النفط والغاز ودعوة الشركات العالمية لاستئناف عملياتها علامة جيدة.

– تهتم الشركات الأمريكية بموارد الطاقة الليبية لكنها أيضًا معنية بالاستقرار السياسي

– كلما هدأ الوضع في وقت أسرع كلما تمكنت ليبيا من تحقيق أقصى استفادة من احتياطياتها من الهيدروكربونات. #ليبيا_برس (حوار صحفي)

2022-12-10 18:33:29

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