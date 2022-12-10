البعثة الأممية: أكثر من 60% من المشاركين في حوار باثيلي أكدوا أنهم لا يشعرون بال

البعثة الأممية: أكثر من 60% من المشاركين في حوار باثيلي أكدوا أنهم لا يشعرون بالأمان في #ليبيا للتعبير بحرية عن آرائهم.
– مجموعة العمل الدولية المعنية بحقوق الإنسان بشأن ليبيا طالبت جميع الأطراف والجهات الفاعلة الليبية بضمان إدراج حقوق الإنسان في صلب عملية السلام القائمة.
– باثيلي استضاف حوارًا رقميًا بشأن حقوق الإنسان ضم ما يزيد عن 300 مشاركة ومشارك من جميع أنحاء ليبيا.
– غالبية المشاركين أعربوا عن قلقهم إزاء الحالة الأمنية السائدة وتدهور الخدمات وطالبوا بإجراء الانتخابات.
– باثيلي أكد أن توصيات وحلول المشاركين يمكن أن تشكل الأساس الذي تستند إليه أي خارطة طريق.
– المشاركون أعربوا عن مخاوفهم بشأن المجموعات المسلحة والمليشيات، بمن فيهم الأطراف الفاعلة المسلحة المتحكمة بالأجهزة الأمنية.
– المشاركون أكدوا أن هذه الأطراف ترتكب انتهاكات على نطاق واسع للقانون الإنساني وحقوق الإنسان، وتنعم بالإفلات من العقاب.
– المشاركون أكدوا أن إصلاح القطاع الأمني مهم للتخفيف من وطأة سيطرة المجموعات المسلحة وحل المليشيات وإعداد جيش موحد.
– المشاركون أشاروا لتدهور ظروف المعيشة وتراجع توفير الخدمات الأساسية بشكل جسيم في العام المنصرم.
– المشاركون طالبوا بوضع حد للأزمة السياسية وضرورة ضمان حقوقهم السياسية.
– المشاركون في حوار باثيلي طالبوا بالتوصل إلى توافق بشأن الإطار الدستوري للانتخابات.
– سلط المشاركون الضوء على الاحتجازات التعسفية التي طالت آلاف الأفراد كونها من أشد الانتهاكات.
– للتعامل مع مسألة الإفلات من العقاب ينبغي إصلاح نظم العدالة وتقويتها بالإضافة إلى اللجوء إلى وسائل أخرى كفرض العقوبات.
– المشاركون طالبوا برفع القيود المفروضة على الحيز المدني بما في ذلك منظمات المجتمع المدني. #ليبيا_برس
2022-12-10 19:40:18
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