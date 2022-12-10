موقع الحرة : – واقع “مروع” في الشرق الأوسط خلال 2022، في اليوم العالمي لحقوق ال

موقع الحرة :

– واقع “مروع” في الشرق الأوسط خلال 2022، في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

– منظمة اليونيسيف : منذ بداية العام 2022 قُتل ما يقرب من 580 طفلا بسبب النزاعات والعنف في العديد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمعدل يزيد عن 10 أطفال كل أسبوع، وفق ما تشير منظمة اليونيسيف.

– مفوضية اللاجئين : يوجد 103 مليون لاجئ ونازح في جميع أنحاء العالم.

– اليونيسف تُقدِّر أن عدد الأطفال الذين هُجّروا من منازلهم بسبب النزاعات والعنف وأزمات أخرى في العالم بلغ 36,6 مليون طفل بحلول نهاية عام 2021 وهو أعلى عدد يُسجّل منذ الحرب العالمية الثانية، ويشمل هذا العدد 13,7 مليون طفل لاجئ وطالب لجوء وزهاء 22,8 مليون طفل مهجّر داخليا بسبب النزاعات والعنف.

– 2022 كان سيئا جدا بالنسبة للأطفال اللاجئين في ليبيا وسوريا والصومال والحدود السورية – العراقية، ومعاناة هؤلاء لا تنتهي إلا بانتهاء الصراع.

– نتيجة للحرب الروسية على أوكرانيا وتركيز العالم على هذا الصراع، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية، انحرفت الأنظار عن واقع النازحين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وانخفض التمويل.

– أزمة الأمن الغذائي ضربت دول المنطقة حيث يعاني أطفال أيضا من عدم الحصول التعليم، والعيش بالمخيمات بظروف صعبة.

– ظاهرتي البطالة والتسرب المدرسي وصلتا إلى مستويات مخيفة.

– المعضلة الأساسية هي في الأمن الغذائي، فحصة الطفل من الغذاء في المخيمات باتت أقل بكثير من الحدود الدنيا التي يحتاجها الطفل لبنية جسدية سليمة.

#ليبيا_24

2022-12-10 18:30:04

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