تعليقًا على مباراة المغرب و البرتغال .. فاز السيد ” البشير إبراهيم ” بتوقع 1 – 0 للمغرب نتيجة المباراة قبل نصف ساعة من انطلاقها .. يرجى منه التواصل على بريد الصفحة لتسلم هديته من #المرصد وهي بطاقات رصيد ليبيانا و مدار 🎉🎉 . #ليبيا