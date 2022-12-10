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تعليقًا على مباراة المغرب و البرتغال .. فاز السيد ” البشير إبراهيم ” بتوقع 1 –

تم النشر منذُ 55 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

تعليقًا على مباراة المغرب و البرتغال .. فاز السيد ” البشير إبراهيم ” بتوقع 1 – 0 للمغرب نتيجة المباراة قبل نصف ساعة من انطلاقها .. يرجى منه التواصل على بريد الصفحة لتسلم هديته من #المرصد وهي بطاقات رصيد ليبيانا و مدار 🎉🎉 . #ليبيا

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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