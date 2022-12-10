المترشح الرئاسي أسعد زهيو: أي تحرك إيجابي باتجاه إجراء الانتخابات سيعني إزاحة عق

المترشح الرئاسي أسعد زهيو: أي تحرك إيجابي باتجاه إجراء الانتخابات سيعني إزاحة عقيلة والمشري من السلطة قبل إزاحة خصمهما المشترك الدبيبة.

– عقيلة والمشري وأعضاء مجلسيهما مستفيدون من تعطل مشاورات المجلسين.

– خلاف عقيلة والمشري حول قانون المحكمة الدستورية العليا برأ ساحة الدبيبة داخليًا وخارجيًا من اتهامه بالسعى لإفشال مسار التفاوض بينهما.

– غالبية الليبيين كان لديهم شكوك حول صمود التوافق بين المجلسين لأمد طويل.

– هذه الشكوك سببها فشل جولات التفاوض كافة التي جرت بينهما في السنوات الماضية.

– الدبيبة سيحاول تعظيم مكاسبه مستقبلاً، حيث استقبل مؤخراً وفدا من مشايخ وأعيان المنطقة الشرقية.

– هذه رسالة حرص على إرسالها للمجتمع الدولي، تفيد بأن ليبيا بها حكومة واحدة منفتحة وتقدم الخدمات لكافة الأقاليم. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2022-12-10 21:50:51

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