المترشح الرئاسي أسعد زهيو: أي تحرك إيجابي باتجاه إجراء الانتخابات سيعني إزاحة عق

المترشح الرئاسي أسعد زهيو: أي تحرك إيجابي باتجاه إجراء الانتخابات سيعني إزاحة عقيلة والمشري من السلطة قبل إزاحة خصمهما المشترك الدبيبة.
– عقيلة والمشري وأعضاء مجلسيهما مستفيدون من تعطل مشاورات المجلسين.
– خلاف عقيلة والمشري حول قانون المحكمة الدستورية العليا برأ ساحة الدبيبة داخليًا وخارجيًا من اتهامه بالسعى لإفشال مسار التفاوض بينهما.
– غالبية الليبيين كان لديهم شكوك حول صمود التوافق بين المجلسين لأمد طويل.
– هذه الشكوك سببها فشل جولات التفاوض كافة التي جرت بينهما في السنوات الماضية.
– الدبيبة سيحاول تعظيم مكاسبه مستقبلاً، حيث استقبل مؤخراً وفدا من مشايخ وأعيان المنطقة الشرقية.
– هذه رسالة حرص على إرسالها للمجتمع الدولي، تفيد بأن ليبيا بها حكومة واحدة منفتحة وتقدم الخدمات لكافة الأقاليم. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)
2022-12-10 21:50:51
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