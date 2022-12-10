الدبيبة خلال منتدى عضوات المجالس البلدية: ليس لدينا إلا مسار الدستور والانتخابات سواء بالدستور المؤقت أو القاعدة الدستورية.‏

‏- نريد تفعيل اختصاصات البلديات لتقديم الخدمة المميزة للمواطن ‏والمواطنة.

– نريد إحداث تنمية محلية حقيقية تهدف لتحسين جودة الحياة ‏وإشعال روح المنافسة بين البلديات.‏

‏- نريد أن نتسابق جميعا نحو التطور والتقدم الذي سينعكس إيجابيا ‏لنهضة ليبيا.‏

المرأة الليبية قد تفوق الرجل في عدة ‏أحيان بالقدرة والانضباطية والحنكة والقيادة.‏

‏- الجانب السياسي يحتاج منا للمزيد من الدفع بالسيدات المتألقات، ‏ليصبحن في مناصب قيادية أكبر.‏

‏- المرأة الليبية كانت عبر التاريخ لها دور محوري في القيادة ‏والتفوق.

‏- قبل المباشرة في تشكيل حكومتنا وضعنا تمكين المرأة في الوزارات السيادية ولأول مرة مثلت وزارة ‏الخارجية.‏

‏- هذه المكاتب ستكون نقاط انطلاق ‏لمشاركتهن في الحياة العامة.‏

‏- هذه المكاتب ستقود تعديل لائحة انتخابات المجالس البلدية، بما يكفل مشاركة أكثر فعالية للمرأة.

‏- المرأة الليبية لا تزال مترددة في اتخاذ القرارات.‏

‏- نعلم تأثيرات العوامل الاجتماعية والبيئية عليكن، لكن عليكن ‏مواجهة هذه التحديات.‏

‏- أي فكرة أو أي رأي يذهب بنا إلى انقسام ليبيا لن نقف معه.

– #ليبيا ‏وحدة واحدة ولن نتخلى عن هذا الأمر بأي شكل من الأشكال وبها ‏خيرات تكفي الجميع.

‏- ندير هذه البلد المعطاءة الطيبة عن طريق الدستور ‏والانتخابات.

‏- لا يمكن أن نجعل أشخاصًا يعبثوا بمستقبلنا ومستقبل أولادنا.

‏- نريد توعية الناس بأهمية الانتخابات والدستور، لأن البعض لا ‏يزال يتم التشويش عليهم من الطامعين فينا.

‏- عندنا مكونات عديدة في ليبيا من التبو والطوارق والأمازيغ لكن الكل يذوب في حب هذا الوطن. #ليبيا_برس

2022-12-10 23:00:22

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