الدبيبة خلال منتدى عضوات المجالس البلدية: ليس لدينا إلا مسار الدستور والانتخابات سواء بالدستور المؤقت أو القاعدة الدستورية.
- نريد تفعيل اختصاصات البلديات لتقديم الخدمة المميزة للمواطن والمواطنة.
– نريد إحداث تنمية محلية حقيقية تهدف لتحسين جودة الحياة وإشعال روح المنافسة بين البلديات.
- نريد أن نتسابق جميعا نحو التطور والتقدم الذي سينعكس إيجابيا لنهضة ليبيا.
المرأة الليبية قد تفوق الرجل في عدة أحيان بالقدرة والانضباطية والحنكة والقيادة.
- الجانب السياسي يحتاج منا للمزيد من الدفع بالسيدات المتألقات، ليصبحن في مناصب قيادية أكبر.
- المرأة الليبية كانت عبر التاريخ لها دور محوري في القيادة والتفوق.
- قبل المباشرة في تشكيل حكومتنا وضعنا تمكين المرأة في الوزارات السيادية ولأول مرة مثلت وزارة الخارجية.
- هذه المكاتب ستكون نقاط انطلاق لمشاركتهن في الحياة العامة.
- هذه المكاتب ستقود تعديل لائحة انتخابات المجالس البلدية، بما يكفل مشاركة أكثر فعالية للمرأة.
- المرأة الليبية لا تزال مترددة في اتخاذ القرارات.
- نعلم تأثيرات العوامل الاجتماعية والبيئية عليكن، لكن عليكن مواجهة هذه التحديات.
- أي فكرة أو أي رأي يذهب بنا إلى انقسام ليبيا لن نقف معه.
– #ليبيا وحدة واحدة ولن نتخلى عن هذا الأمر بأي شكل من الأشكال وبها خيرات تكفي الجميع.
- ندير هذه البلد المعطاءة الطيبة عن طريق الدستور والانتخابات.
- لا يمكن أن نجعل أشخاصًا يعبثوا بمستقبلنا ومستقبل أولادنا.
- نريد توعية الناس بأهمية الانتخابات والدستور، لأن البعض لا يزال يتم التشويش عليهم من الطامعين فينا.
- عندنا مكونات عديدة في ليبيا من التبو والطوارق والأمازيغ لكن الكل يذوب في حب هذا الوطن. #ليبيا_برس
2022-12-10 23:00:22
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