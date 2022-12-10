عضو مجلس النواب ربيعة أبورأس: تمسك الدبيبة بالسلطة طبيعي كباقي الأطراف فلا يوجد طرف بريء

– خطابات العسكريين والسياسيين في #ليبيا تعمق الأزمة وتضعف من المفاوضات بين الأطراف.

– تعدد الأجسام التشريعية والتنفيذية والعسكرية هو أحد أسباب القوة القاهرة التي فُرضت على استمرار نجاح أي حل سياسي للأزمة في ليبيا.

– هذه الخطابات ترفع من سقف التحديات وتُعمق الفجوة وترفع وتيرة العنف وتضعف مفاوضات توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية ودمج المسلحين.

– الخطابات التعبوية سواء كانت من الأطراف العسكرية أو السياسية قد تجاوزها الزمن ولم يعد لها ذلك الأثر.

– الكل الآن يملك أدواته لتمديد الأزمة أو تدويلها، ولا أحد يملك الطاولة حاليا في ليبيا حتى يستطيع قلبها على الآخر.

– الكل يعمل من موقع ليخبر الآخر أنه موجود في الطاولة وليبيا لا تقف على أربع أرجل فقط بل لها 44 قدما.

– الأزمة بين النواب والدولة لا تحتاج لشيء جديد ينسفها، فهي قضية ميتة من الأساس.

– ما يحدث بين النواب والدولة عبارة عن تأبين للديمقراطية

– الحكومات طالما يتعامل معهم الناس والمؤسسات فهم يملكون الشرعية مهما اختلفنا في ذلك.

– كلا الحكومتين تعمل في نطاق الجغرافيا التي تحت إدارتها.

– طالما حالة الرفض والمعارضة لطرفين لما تأت بنتيجة وحل حاسم لحالة فوضى الشرعية فالكل شرعي حتى يتم الفصل في ذلك.

– ما يقوم به باثيلي حتى هذه اللحظة يعتبر تحركا إيجابيا وفق سياسة ناعمة.

– باثيلي يحاول أن يُحدث تغييرًا آمنا في المشهد والبيئة السياسية في ليبيا تحتاج لسياسة الجرعات حتى تتعافى بشكل أفضل وتتقدم نحو سلام مستدام.

– العلاقات الدولية واحدة من المشاكل التي تنعكس على جدية مجلس الأمن في اتخاذ قرارات مناسبة بشأن ليبيا. #ليبيا_برس (لقاء صحفي)

2022-12-10 23:44:22

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