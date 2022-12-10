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صور | حسين القطراني نائب الدبيبة وزير الزراعة المكلف بحكومته يبحث مع المجلس البل

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | حسين القطراني نائب الدبيبة وزير الزراعة المكلف بحكومته يبحث مع المجلس البلدي #مصراتة وعدد من أعيانها خلال زيارته للمدينة ملف المهجرين والنازحين والمصالحة الوطنية. #ليبيا #المرصد (اعلام الحكومة)





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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