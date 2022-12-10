المجلس البلدي #سوق_الجمعة يُخلي مسؤوليته في بيان، من مشروع ضم البلديات تحت مسمي بلدية الساحل والنواحي الأربعة

البيان: نُخلي مسؤوليتنا من أي اتفاق لم نشارك في صياغته وعلى أي شي يترتب عليه.

– نتمنى العمل على تفعيل نظام المحافظات في أقرب وقت.

– لم نوافق على المشروع لعدم عرضه متكاملاً على المجلس ولا توجد خارطة طريق واضحة لما هو بعد قرار الضم.

– حاولنا التواصل مع وزير الحكم المحلي عدة مرات خلال الأيام الماضية وطلب اللقاء به لمعرفة إيجابيات وسلبيات المشروع وعرضها على القاعدة الشعبية. #ليبيا_برس

2022-12-11 00:31:16

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