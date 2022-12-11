صحيفة البيان:

– أهم البنود التي ستدرسها اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في 15 يناير المقبل في سرت، تلك المتعلقة بإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة وحل الميليشيات وجمع السلاح، ومن ثمّ الإعلان رسمياً عن توحيد المؤسسة العسكرية.

– هناك توافق بين المشاركين في اجتماع تونس على أن الحل النهائي للأزمة يمر عبر بوابة التوافقات الجدية في المسار العسكري.

– هناك لقاء منتظراً خلال الأيام المقبلة بين رئيس أركان الجيش، عبد الرازق الناظوري، ورئيس أركان المنطقة الغربية، محمد الحداد، لتحديد ملامح المسار العسكري في مرحلته الجديدة.

#ليبيا_24

2022-12-11 02:00:02

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