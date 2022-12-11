ستيفانيا كراكسي رئيسة لجنة الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الإيطالي: يجب مراجعة مذ

ستيفانيا كراكسي رئيسة لجنة الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الإيطالي: يجب مراجعة مذكرة التفاهم التي توجد قواعدها القانونية في معاهدة الصداقة لعام 2008.

– هذه المراجعة ستعيد إطلاق دور #إيطاليا في #ليبيا من ملف المهاجرين إلى ملف الطاقة.

– الصراع داخل #أوروبا فتح أبواب #ليبيا لأطراف ثالثة حلت محل الوجود الأوروبي والغربي.

– يجب أن نضع هذه الحقيقة في الاعتبار ونبدأ منها من أجل صقل استراتيجية جديدة مع تقدير الأخطاء التي ارتكبت.

– يجب أن نضع الاتفاقية الأخيرة مع أنقرة بشأن هذه المسألة وأن نبني استراتيجية جديدة في جميع أنحاء #ليبيا وليس فقط في #طرابلس.

– ستكون الخطوة الأولى في التمكن من لعب دور إيجابي في الحوار الليبي الداخلي والذي سيعمل على تحقيق الاستقرار في البلاد.

– يجب أن نمنع ليبيا من الانقسام إلى ثلاثة أجزاء.

– من يعتقدون أن تقسيم ليبيا يمكن أن يكون حلاً مخطئون حيث سيكون لدينا ثلاث أقاليم غير مستقرة ومتضاربة. #ليبيا_برس (لقاء صحفي)

2022-12-11 01:25:37

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