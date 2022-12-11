مسؤول رفيع المستوى بوزارة الدفاع الأميركية: – الولايات المتحدة بحاجة إلى نهج أك

مسؤول رفيع المستوى بوزارة الدفاع الأميركية:

– الولايات المتحدة بحاجة إلى نهج أكثر حداثة للدفاع عن المصالح والحلفاء في أفريقيا، في ظل توسع نفوذ كل من الصين وروسيا في ثاني أكبر قارة في العالم.

– من بين أهداف القمة تنفيذ استراتيجية أميركية جديدة بالاشتراك مع أفريقيا جنوب الصحراء تهدف إلى تحقيق استقرار طويل الأمد وتعميق العلاقات، خاصة في الأماكن التي تحقق فيها روسيا والصين نجاحاً.

– الاستراتيجية ستعيد صياغة أهمية المنطقة لتحقيق مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.

#ليبيا_24

2022-12-11 07:00:02

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