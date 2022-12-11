صور | شركة الأشغال العامة #مصراتة تبدء في تنفيذ مشروع تحوير الطريق بتقاطع البيفي في #تاجوراء. #ليبيا #المرصد
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