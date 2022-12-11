رئيسة لجنة الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الإيطالي، ستيفانيا كراكسي: – يجب مراجع

رئيسة لجنة الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الإيطالي، ستيفانيا كراكسي:
– يجب مراجعة مذكرة التفاهم التي توجد قواعدها القانونية في معاهدة الصداقة لعام 2008.
– هذه المراجعة ستعيد إطلاق دور إيطاليا في ليبيا من ملف المهاجرين إلى ملف الطاقة.
– الصراع داخل أوروبا فتح أبواب ليبيا لأطراف ثالثة حلت محل الوجود الأوروبي والغربي.
– يجب أن نضع هذه الحقيقة في الاعتبار ونبدأ منها من أجل صقل استراتيجية جديدة مع تقدير الأخطاء التي ارتكبت.
– يجب أن نضع الاتفاقية الأخيرة مع أنقرة بشأن هذه المسألة وأن نبني استراتيجية جديدة في جميع أنحاء ليبيا وليس فقط في طرابلس.
– ستكون الخطوة الأولى في التمكن من لعب دور إيجابي في الحوار الليبي الداخلي والذي سيعمل على تحقيق الاستقرار في البلاد.
– يجب أن نمنع ليبيا من الانقسام إلى ثلاثة أجزاء.
– من يعتقدون أن تقسيم ليبيا يمكن أن يكون حلاً مخطئون حيث سيكون لدينا ثلاث أقاليم غير مستقرة ومتضاربة.
#ليبيا_24
2022-12-11 10:00:02
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