صور | جانب من تأمين الدوريات الصحراوية بالقوات المسلحة للشريط الحدودي بين #ليبيا و #تشاد. #المرصد
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ليبيا مباشر
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