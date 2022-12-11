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صور | جانب من تأمين الدوريات الصحراوية بالقوات المسلحة للشريط الحدودي بين #ليبيا

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | جانب من تأمين الدوريات الصحراوية بالقوات المسلحة للشريط الحدودي بين #ليبيا و #تشاد. #المرصد




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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