قال عضو مجلس النواب خليفة الدغاري، إن “الوصول إلى مرحلة الاستقرار الدائم وقيام ا

قال عضو مجلس النواب خليفة الدغاري، إن “الوصول إلى مرحلة الاستقرار الدائم وقيام الدولة لن يتأتى في ظل عدم التوافق على القاعدة الدستورية”. وشدد الدغاري، على ضرورة توحيد السلطة التنفيذية، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وتنفيذ الترتيبات العسكرية والأمنية كخطوة أولوية للمضي قدما نحو تحقيق الاستقرار في ليبيا.

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