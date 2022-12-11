عضو مجلس النواب ربيعة بوراس: المجلس الرئاسي أحد الأجسام المستهدفة من التغيير، ول

عضو مجلس النواب ربيعة بوراس: المجلس الرئاسي أحد الأجسام المستهدفة من التغيير، ولا يملك قدرة التأثير على “النواب والدولة”.

ــ الرئاسي لا يستطيع قيادة أي مبادرة تُنهي أي صراع، ومبادرته الأخيرة اجتهاد لن يكون له أي أثر.

ــ الرئاسي لا يستطيع خلق أي توازن مع خليفة حفتر، أو أن يرد على خطاباته التي يلقيها في المدن الليبية باسم المؤسسة العسكرية وإدخالها في الصراع السياسي.

ــ الرئاسي لم يتقدم بأي خطوة في ملف توحيد المؤسسة العسكرية، والتي تُعد أحد أسباب القوة القاهرة التي أجلت عقد الانتخابات في موعدها. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2022-12-11 12:41:52

1670762512