خبر | وزارة التربية والتعليم بحكومة الدبيبة تعمم على مراقبو الوزارة بالبلديات بش

خبر | وزارة التربية والتعليم بحكومة الدبيبة تعمم على مراقبو الوزارة بالبلديات بشأن عدم طرد الطلاب من الفصول الدراسية أو من المدرسة عند تأخر حضورهم خلال بداية اليوم الدراسي لأي سبب كان وذلك لما يمكن ان يسببه الطرد من انحراف سلوكهم. #ليبيا #المرصد