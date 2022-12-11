المرشح الرئاسي سليمان البيوضي: – حكومة الدبيبة سلمت أبوعجيلة مسعود للولايات الم

المرشح الرئاسي سليمان البيوضي:

– حكومة الدبيبة سلمت أبوعجيلة مسعود للولايات المتحدة الأمريكية في إطار مزاعم حول تورطه في ملف لوكربي.

– خيانة عظمى لليبيا وعمالة علنية وفتح لملف دولي أغلقته ليبيا سيكلف بلدنا ومستقبلها الكثيرـ تتجاوز قضايا الرأي العام والإصطفاف السياسي ويجب أن تكون رد الفعل قاسية ضدها.

– الأمر لا يتعلق فقط بخيانة علنية بل هو استباق لمسار من الإفقار والنهب ستقوده الإمبريالية الأمريكية ضد ليبيا، وعليه فكلنا مسؤول لأجل الاجيال القادمة.

– لو كان مجلسي النواب والدولة يمثلان الشرعية في ليبيا فعليهم الإجتماع فورا والإتفاق على بديل للدبيبة.

– لو باشاغا رئيسا لحكومة ليبيا وفقا لأحكام القانون الليبي فعليه أن يخرج ببيان رسمي ضد هذه الجريمة السياسية و الخيانة العظمى لليبيا

– الدبيبة سقط في وحل العار والحديث عنه بات عبثا

– أما وزرائه ووكلائه – إن كان فيهم أمل- عليهم أن يقدموا استقالاتهم، وعوائلهم ومدنهم وقبائلهم عليهم أن يضغطوا عليهم لاتخاذ موقف للتاريخ.

– إن كل من يعمل معه ويدافع عنه هو شريك في العار والخيانة ودفع ليبيا نحو

#ليبيا_24

2022-12-11 17:20:04

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