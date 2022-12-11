الطائرة الأمريكية التي تسلمت المواطن الليبي المختطف بوعجيلة مسعود هبطت يوم الخمي

الطائرة الأمريكية التي تسلمت المواطن الليبي المختطف بوعجيلة مسعود هبطت يوم الخميس الماضي في قاعدة #معيتيقة الساعة 11:40 صباحًا قادمة من #مالطا.

طائرة للمخابرات الأمريكية من نفس الطراز دي هافيلاند داش 800 هبطت قبل الطائرة التي حملت بوعجيلة بقليل.

طائرة دي هافيلاند 800 هي طائرة صغيرة خاصة تستخدم في نقل الأفراد وليس الشحن والمعدات.

نورلاند تحدث في لقاء صحفي أمس عن بقاء الدبيبة في منصبه عقب تسلم بلاده بوعجيلة.

السلطات الاستكلندية أكدت اليوم تسليم بوعجيلة لـ #الولايات_المتحدة.

ــ بوعجيلة مسعود، مُحتجز لدى الولايات المتحدة الأمريكية حاليًا.

وزارة العدل الأمريكية أكدت أن بوعجيلة سيمتثل للمحاكمة في أول جلسة أمام محكمة اتحادية بـ #واشنطن.

ــ #الولايات_المتحدة تسلمت بوعجيلة من القوة المشتركة #مصراتة سيئة الصيت بإمرة عمر بوغدادة.

ــ عملية التسليم لم تتم بطريقة قانونية مما يجعلها عملية اختطاف.

ــ الدبيبة هو المتهم الأول في عملية اختطاف بوعجيلة وتسليمه للولايات المتحدة.

ــ عملية تسليم بوعجيلة جاءت بصفقة مقابل التمديد لحكومة الدبيبة. #ليبيا_برس

2022-12-11 19:27:54

1670786874