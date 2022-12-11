المبعوث الأممي عبدالله باثيلي: – ناقشت مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مقتر

المبعوث الأممي عبدالله باثيلي:
– ناقشت مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مقترحه بشأن اجتماع قيادتي مجلسي النواب والدولة
– كررت دعم البعثة لمبادرات الحوار الشامل من أجل التوصل إلى اتفاق ينقل ليبيا إلى الأمام
– يجب على الفاعلين السياسيين استئناف تعاونهم بجدية والوفاء بالتزاماتهم السياسية والأخلاقية وتجاوز هذا المأزق السياسي
– مر ما يقرب من عام على تأجيل الانتخابات وتدهورت الظروف المعيشية في جميع أنحاء ليبيا
– المواطنون يطالبون باتخاذ إجراءات ملموسة لإجراء الانتخابات من أجل اختيار قادتهم الشرعيين
#ليبيا_24
2022-12-11 19:59:07
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