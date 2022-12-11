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المبعوث الأممي عبدالله باثيلي: – ناقشت مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مقتر

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

المبعوث الأممي عبدالله باثيلي:

– ناقشت مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مقترحه بشأن اجتماع قيادتي مجلسي النواب والدولة

– كررت دعم البعثة لمبادرات الحوار الشامل من أجل التوصل إلى اتفاق ينقل ليبيا إلى الأمام

– يجب على الفاعلين السياسيين استئناف تعاونهم بجدية والوفاء بالتزاماتهم السياسية والأخلاقية وتجاوز هذا المأزق السياسي

– مر ما يقرب من عام على تأجيل الانتخابات وتدهورت الظروف المعيشية في جميع أنحاء ليبيا

– المواطنون يطالبون باتخاذ إجراءات ملموسة لإجراء الانتخابات من أجل اختيار قادتهم الشرعيين

#ليبيا_24

2022-12-11 19:59:07

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

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