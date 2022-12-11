الصحفي محمود المصراتي، يُهاجم الدبيبة، لتسليمه المواطن الليبي المُختطف بوعجيلة م

الصحفي محمود المصراتي، يُهاجم الدبيبة، لتسليمه المواطن الليبي المُختطف بوعجيلة مسعود لـ #الولايات_المتحدة، ويترحم على العقيد معمر القذافي.

المصراتي: تسليم بوعجيلة مسعود للأمريكان، أكبر عملية قوادة في التاريخ، من أجل البقاء آل الدبيبة.

ــ تسليم الدبيبة لمواطن ليبي للأمريكان، من أجل البقاء، عار على جبين كل الليبيين.

ــ التاريخ لن يرحم آل الدبيبة جميعًا، وغنيوة وجماعته، وبوغدادة الذي حبسه عنده فيما يعرف بالقوة المُشتركة.

ــ رحمة الله على معمر القذافي، لأنه عندما سلّم عبد الباسط المقرحي أعاده في طائرة ونظم له استقبال حافل، هو وسيف الإسلام.

ــ الإف بي آي التي اعتقلت بوعجيلة، لن تجد معه شيء وستسمح له بالعودة، وسنرى حينها وجوهكم جميعًا بعد هذه القوادة الاستباقية.

ــ على رجال الأمن الخارجي، أن يكشفوا ما لديهم من ملفات عن عار آل الدبيبة، والتي ستفتح أبواب جهنم عليهم، حتى يعلم الناس حقيقتهم.

ــ نجلاء المنقوش تسعى جاهدة للحصول على زيارة رسمية إلى #واشنطن، ولن تسمح لهم الإدارة الأمريكية بذلك، لكنها الآن ستعترف بهم.

ــ الدبيبة بهذه الطريقة فتح قضية #لوكيربي المغلقة منذ سنوات، وصُرفت فيه التعويضات وانتهت قصته.

ــ وليد اللافي يأتي بنجمات الفاشون، ويُطلق حملة دعائية للتغطية على الموضوع، لينسى الناس بوعجيلة. #ليبيا_برس (كلمة مرئية)

2022-12-11 20:39:05

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