ناشرًا وثائق الاتفاق على قفل لوكربي نهائيًا.. إبراهيم بوشناف مستشار الأمن القومي: المواطن الليبي بوعجيلة مسعود أضحى أسيرًا لدى #الولايات_المتحدة الأمريكية.

– نُذكر المسؤولين الأمريكيين بتعهداتهم وتشريعاتهم الصادرة بالخصوص بقفل الملف نهائيًا.

– الاتفاق نص على قبول الطرفين للتسوية المادية مقابل تلك القضايا على أن تعتبر الأموال المدفوعة تسوية كاملة ونهائية تمامًا.

– الاتفاق نص على أنه لا يجوز بعد هذه التسوية فتح أي مطالبات جديدة عن أي أفعال ارتكبت من الطرفين بحق الآخر قبل تاريخ 30 يونيو 2006.

– الاتفاق نص على التزام الولايات المتحدة بتوفير الحصانة السيادية والدبلوماسية لليبيا وبأن لا يستلم أهالي الضحايا أي تعويضات من الصندوق المشترك المخصص للغرض إلا بعد توفير هذه الحصانة وهو ما تم بالفعل عبر مراسيم رئاسية وتشريعية أمريكية.

– الكونغرس الأمريكي أصدر القانون رقم 110/301 الصادر في أغسطس من 2008 بأن تكون الممتلكات الليبية والأفراد الليبيين المعنيين في مأمن من الحجز أو أي إجراء قضائي آخر عن طريق النائب بالكونغرس “جو بايدن” الذي تقدم بهذا التشريع.

– في 31 أكتوبر 2008 وقع الرئيس الأمريكي “بوش” مرسومًا رئاسياً برقم 13477 ينص على التزام الولايات المتحدة بتسوية الإلتزامات المطلوبة منها والتي ارتكبها مواطنيها على أن تلتزم ليبيا بنفس المبدأ مع الإنهاء التام لأي مطالبات مستقبلية وإقفال أي قضايا مفتوحة من قبل عائلات الضحايا سواء أمام المحاكم المحلية والأجنبية.

– بعض العائلات كانت قد قامت برفع قضايا ضد ليبيا بشكل منفرد وحصلت على أحكام بتعويضات مالية ضخمة وبالتالي أصبحت هي والعدم سواء بعد هذا الاتفاق. #ليبيا_برس











2022-12-11 21:44:07

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