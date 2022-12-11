الحركة الوطنية الشعبية: حكومة العمالة المُنصبة في #طرابلس سلمت بوعجيلة مقابل دعم أمريكي لبقائها سيفًا مسلطًا على رقاب الليبيين.

– ندين تسليم المواطن الليبي بوعجيلة مسعود إلى أمريكا ونُطالب بمحاكمة حكومة العمالة محليًا ودوليًا.

– حكومة العمالة المُنصبة في طرابلس قامت بتسليم بوعجيلة للسلطات الأمريكية بمخالفة واضحة للقانون الليبي والاتفاق الليبي الأمريكي بخصوص #لوكربي.

– ندعو القوى الوطنية من سياسيين وقانونيين ومثقفين للعمل على تحميل الحكومة المسؤولية الأخلاقية ومقاضاتها محلياً ودولياً على هذا العمل الشنيع. #ليبيا_برس (بيان)

2022-12-11 22:07:17

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