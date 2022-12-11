بيان ضعيف مخجل، رمادي اللون أصدره فتحي باشاغا ردا على اختطاف الأمريكان عبر تابعه

بيان ضعيف مخجل، رمادي اللون أصدره فتحي باشاغا ردا على اختطاف الأمريكان عبر تابعهم في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، لـ بوعجيلة مسعود، والذي مثل جريمة نكراء مست السيادة الوطنية، وجلبت العار على مرتكبيها، وكذلك على الساكتين عنها.

بكلمات إنشائية، ومصطلحات مائعة، حاول من خلالها باشاغا إمساك العصا من المنتصف على أمل نيل رضا “عدو غاشم” متحالف مع خصمه اللدود.

بيان باشاغا خلى تماما من ذكر اسم الموطن الليبي، كما خلا من ولو مجرد الإشارة إلى الجاني الحقيقي المحتل الغاصب، وعبر عبارات فضفاضة – مثل حقوق الإنسان والقانون وعبارات رنانة مثل الدكتاتورية والاستبداد – شجب واستنكر وادان في المطلق، لم يرفض الجريمة في حد ذاتها ولكنه طالب بمزيد من الشفافية والشرعية الإجرائية والقضائية.

#ليبيا_24

2022-12-11 22:26:11

1670797571