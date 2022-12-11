عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة: – تسليم مواطن في قضية انتهت منذ ما يقارب ثلاثة ع

عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة:
– تسليم مواطن في قضية انتهت منذ ما يقارب ثلاثة عقود يصل إلى الخيانة بعد تسوية وصرف تعويضات تقدر بحوالي 3 مليارات ومعاناة للشعب الليبي لـ 9 سنوات من الحصار
– اليوم يفتح تحقيق بأيد ليبية بتسليم مواطن ليبي بعد تصريحات وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة التي تصب في نفس الموضوع قبل أن تتم عملية تسليم أبوعجيلة
– شيء مؤسف للغاية ويجب الآن على الشعب الليبي أن يطالب بمعرفة الثمن في قضية أغلقت منذ سنوات طويلة وبعد معاناته لـ 9 سنوات بسببها
#ليبيا_24
2022-12-11 23:14:29
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