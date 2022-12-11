وكالة “فرانس برس” :

– نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي اليونانية إيفا كايلي سجنت وثلاثة أشخاص آخرين، احتياطيا في بروكسل الأحد بتهم “فساد” في تحقيق يجريه قاض بلجيكي بشأن مبالغ كبيرة قد تكون دفعتها قطر للتأثير على قرارات داخل هذه المؤسسة الأوروبية الرئيسية.

– كايلي أوقفت “في حالة تلبس”، وكان بحوزتها “أكياس مليئة بالأوراق النقدية” في شقة النائبة الاشتراكية الأوروبية.

– المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد باولو جنتيلوني اعتبر أن قضية الفساد المفترض لحساب قطر، تعد “مساسا خطرا بسمعة” البرلمان الأوروبي.

– تم دفع أموال طائلة أو تقديم هدايا باهظة الثمن لأشخاص لديهم مناصب سياسية واستراتيجية داخل البرلمان الأوروبي تسمح بالتأثير على قراراته.

#ليبيا_24

2022-12-12 01:04:03

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