عاجل > تحالف القوى الوطنية: ندين واقعة تسليم وإحتجاز المـواطن الليبي أبو عجيلة م

عاجل > تحالف القوى الوطنية: ندين واقعة تسليم وإحتجاز المـواطن الليبي أبو عجيلة مسعود للسلطات الامريكية على اثر اتهامه في قضية لوكربي.

⚡️ ما حصل انتهاك لسيادة الدولة والعهود و الاتفاقات المبرمة .

⚡️ نذكر بأن العلاقات الليبية الدولية يجب أن تبنى على إحترام القوانين والمواثيق وإتفاقيات تسليم المشتبه بهم.

⚡️ ندعوا المنظمات الحقوقية الليبية والدولية إلى استنكار هذه الواقعة

⚡️ نؤكد أن ملف لوكربي اُقفل بإتفاقية التسوية سنة 2006 التي نصت على عدم جواز فتح أي مطالبات جديدة.

⚡️ ندعوا السلطتين التشريعية والتنفيذية سرعة الكشف وبشفافية تامة عن ملابسات الحادثة واتخاذ ما يلزم من إجراء يحفظ لـ #ليبيا سيادتها وامنها. #المرصد (بيان)